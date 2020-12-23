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Жизнь

Депутат «ЕР» без маски устроил скандал в магазине, а после объяснил свое поведение «проверкой»

В Башкирии депутат и член партии «Единая Россия» Артур Саттаров устроил скандал в магазине, отказавшись надеть маску, пишет ProUfu.ru.

Депутат устроил скандал в магазине. Уфа.
Депутат устроил скандал в магазине. Уфа.
кадр из видео.

Кассир отказалась обслуживать Саттарова, который пришел без маски покупать продукты. Тогда депутат достал средство защиты из кармана и натянул на подбородок.

«Продайте продукты и все, я пошел. Вы статью Конституции нарушаете, я полицию вызову. Вот с вас требуют, вы и носите маску. А население не обязано носить», — отстаивал свои права Саттаров.

Продукты депутату не продали, и тогда он решил вызвать полицию. После этого скандальная запись с камер видеонаблюдения попала в сеть.

История закончилась предсказуемо — Саттарова вызвали на политсовет «Единой России», где коллеги рассмотрели его поведение.

«Я признаю, что допустил ошибку. В период пандемии было опрометчиво появляться в общественном месте без маски. Приношу свои извинения, впредь такого не повторится», — сообщил депутат.

При этом он заявил, что специально пришел в магазин без маски, поскольку якобы проверял, как продавцы соблюдают запреты и указы.

«Я умышленно не надел маску, потому что проводил проверку по соблюдению в магазине указа главы республики», — привел депутат коллегам контраргумент.


Однако такое оправдание не впечатлило единороссов и они объявили Саттарову выговор за неэтичное поведение депутата.

Также скандалист-проверяльщик принес публичное извинение руководству магазина и кассиру.

«В тот день я был не прав, был не в настроении, полностью вел себя неподобающе. Простите меня, пожалуйста», — обратился он к сотрудникам магазина.

Работники смиренно выслушали слугу народа и простили: «Ничего страшного, рабочий момент». Позже инцидент с депутатом рассмотрят на комиссии при президиуме регсовета «Единой России».

Ранее в Новосибирской области экстренно «уволили» депутата, решившего разобраться с тратами бюджета сибирского городка.

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