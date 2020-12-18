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18 декабря
Политика

Экстренно «уволили» депутата, решившего разобраться с тратами бюджета сибирского городка

В Новосибирской области оперативно отправили в отставку независимого депутата Барабинска Константина Терещенко, чтобы он не получил ответы на запросы по тратам бюджета, пишет «Сибирь.Реалии».

Константин Терещенко, депутат горсовета Барабинска.
Константин Терещенко, депутат горсовета Барабинска.
instagram.com/baraba24.

Напомним, именно этого депутата в сентябре 2020 года поручил проверить глава региона Андрей Травников, издав секретное распоряжение с грифом «для служебного пользования».

Как рассказал изданию Терещенко, депутатского мандата его лишили 17 декабря — после распоряжения губернатора о проверке его деклараций.

Примечательно, что проверку начали после запросов депутата о необычных тратах бюджетных средств, да еще и без проведения торгов.

«Крупные лоты, которые требуют проведения аукционов, дробят на мелкие — до 100 тысяч рублей. И контракты заключаются муниципальными предприятиями напрямую, без торгов. Я пытался выяснить подробности — по какой причине некоторые из лотов разделили и тому подобное», — пояснил Терещенко.

Барабинские депутаты пришли «в полном составе» лишать Терещенко мандата: «за» проголосовали 16 из 19 депутатов, «против» — двое, и один воздержался.

Самое забавное, что именно 17 декабря Терещенко начали приходить ответы на запросы о расходовании бюджетных средств без проведения аукционов.

«Администрация Новосибирской области и муниципальные учреждения заявили, что он уже не является депутатом, поэтому не имеет право запрашивать подобную информацию», — сообщает издание суть ответов на запросы.

Стоит отметить, что Терещенко для власти «как кость в горле». К примеру, летом 2017 года он собирал подписи с требованием отправить в отставку мэра Барабинска и всех его заместителей.

В итоге уже экс-глава города стал фигурантом уголовного дела. Кроме того, по решению суда должен возместить «потраченные неэффективно» 47 млн рублей.

Кстати, накануне уже нового главу Барабинска признали виновным в распространении ложной информации в отношении Терещенко, разбиравшимся со сливом городских стоков в озера.

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