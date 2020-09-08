Главу города признали виновным в распространении ложной информации

Главу новосибирского Барабинска Романа Боброва признали виновным в распространении ложной информации, сообщает « Сибирь.Реалии » со ссылкой на адвоката Василия Дубкова.

Адвокат представляет интересы барабинского депутата Константина Терещенко, который ранее рассказал о сливе городских стоков в озера.

После этого, напоминает издание, мэр Барабинска выступил с ответным заявлением — назвал «фейком и личным пиаром» слова Терещенко.

Однако прокуратура Новосибирской области подтвердила, что в водоеме присутствуют вредные вещества.

«Барабинский районный суд признал главу города виновным в распространении информации, порочащей честь городского депутата. Постановил взыскать 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также обязал опровергнуть обвинение в адрес депутата», — отмечает издание.

Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы. vk.com/incident_rubtsovsk

В исковых требованиях депутат оценил причиненный чиновником ущерб в 100 тыс. рублей, однако суд оценил «потери» в 10% от заявленной суммы.

Что касается экологии: муниципальное предприятие за слив нечистот в озера оштрафовали на 135 тыс. рублей.

Напомним, Терещенко как «кость в горле» для глав Барабинска. К примеру, летом 2017 года он отправил в отставку прежнего мэра, который стал фигурантом уголовного дела и по решению суда должен возместить «потраченные неэффективно 47 млн рублей».

Накануне произошла и вовсе забавная ситуация. Терещенко решил участвовать в выборах депутатов регионального заксобрания. В ответ на это губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение о проверке имущества и доходов народного избранника.