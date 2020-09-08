Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Главу города признали виновным в распространении ложной информации

Главу новосибирского Барабинска Романа Боброва признали виновным в распространении ложной информации, сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на адвоката Василия Дубкова.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Адвокат представляет интересы барабинского депутата Константина Терещенко, который ранее рассказал о сливе городских стоков в озера.

После этого, напоминает издание, мэр Барабинска выступил с ответным заявлением — назвал «фейком и личным пиаром» слова Терещенко.

Однако прокуратура Новосибирской области подтвердила, что в водоеме присутствуют вредные вещества.

«Барабинский районный суд признал главу города виновным в распространении информации, порочащей честь городского депутата. Постановил взыскать 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также обязал опровергнуть обвинение в адрес депутата», — отмечает издание.

Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы.
Озеро Горькое-Перешеечное оказалось на грани катастрофы.
vk.com/incident_rubtsovsk

В исковых требованиях депутат оценил причиненный чиновником ущерб в 100 тыс. рублей, однако суд оценил «потери» в 10% от заявленной суммы.

Что касается экологии: муниципальное предприятие за слив нечистот в озера оштрафовали на 135 тыс. рублей.

Напомним, Терещенко как «кость в горле» для глав Барабинска. К примеру, летом 2017 года он отправил в отставку прежнего мэра, который стал фигурантом уголовного дела и по решению суда должен возместить «потраченные неэффективно 47 млн рублей».

Накануне произошла и вовсе забавная ситуация. Терещенко решил участвовать в выборах депутатов регионального заксобрания. В ответ на это губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение о проверке имущества и доходов народного избранника.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость