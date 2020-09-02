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Жизнь

Новосибирский губернатор приказал проверить доходы надоедливого депутата-оппозиционера

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение о проверке имущества и доходов за 2018−2019 годы депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко, сообщает «Сибирь.Реалии».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
http://ведомостинсо.рф/

Терещенко уверен, что такая губернаторская инициатива выглядит крайне странно. Он считает, что проверка связана с предстоящими выборами.

Накануне Терещенко решил участвовать в выборах депутатов регионального Заксобрания. При этом на своем округе он — единственный независимый кандидат, который открыто критикует областную власть.

«Последний раз, когда я видел что-то подобное, это было какое-то решение комиссии о проверке меня в 2016 году. Сразу же после того, как я начал вести расследование по расходованию бюджета в Барабинске, а также начал сбор подписей за отставку мэра», — рассказал Терещенко.

В новосибирском правительстве подтвердили проверку и пояснили, что она проходит «в соответствии со статьей местного антикоррупционного законодательства» — поскольку Терещенко претендует на мандат региональном депутата.

Депутатский мандат уже в кармане
Депутатский мандат уже в кармане
Олег Богданов

Примечательно, что открытым остался вопрос, почему подобные проверки не проводят в отношении сотен других кандидатов.

Стоит отметить, что Терещенко для власти депутат весьма надоедливый. К примеру, летом 2017 года он собирал подписи с требованием отправить в отставку мэра Барабинска и всех его заместителей.

В итоге уже экс-глава города стал фигурантом уголовного дела. Кроме того, по решению суда должен возместить «потраченные неэффективно» 47 млн рублей.

Ранее в Иркутской области перед выборами главы региона журналисту запретили снимать «подаренный» особняк врио губернатора.

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