Новосибирский губернатор приказал проверить доходы надоедливого депутата-оппозиционера

Терещенко уверен, что такая губернаторская инициатива выглядит крайне странно. Он считает, что проверка связана с предстоящими выборами.

Накануне Терещенко решил участвовать в выборах депутатов регионального Заксобрания. При этом на своем округе он — единственный независимый кандидат, который открыто критикует областную власть.

«Последний раз, когда я видел что-то подобное, это было какое-то решение комиссии о проверке меня в 2016 году. Сразу же после того, как я начал вести расследование по расходованию бюджета в Барабинске, а также начал сбор подписей за отставку мэра», — рассказал Терещенко.