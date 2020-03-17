ЧП на детском празднике: сухой лед столичный аниматор вылил на голову мальчика

Инцидент произошел 14 марта на детском празднике. Аниматор использовала для фокусов сухой лед и кипяток. В результате получил ожоги четырехлетний мальчик. Он сейчас в больнице.

По данным телеканала «Москва 24», у пострадавшего ребенка был день рождения, сухой лед ему вылили на голову.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет bfm.ru.

В феврали три человека погибли в банном комплексе в Коломенском проезда в Москве. Еще семь человек были госпитализированы.

Инцидент произошел в бане, где отмечали день рождения 18 человек. Вода в бассейне показалась отдыхающим слишком теплой и они засыпали туда 25 килограммов льда.

«После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо: двое погибли в бассейне, двое госпитализированы», — сказал источник в экстренных службах. Из-за химической реакции произошло отравление.