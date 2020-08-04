ЧП на катамаране. Стали известны подробности гибели туристки на Алтае

Известно, что группа туристов из 14 человек 3 августа сплавлялась на катамаране по реке. Плавсредство перевернулось. 36-летняя женщина оказалась в воде и утонула.
Тело погибшей нашли и достали из реки сами туристы. О ЧП сообщили в МЧС и правоохранительные органы.
В Республике Алтай проводят проверку после гибели туриста из Москвы.
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Следователи установили, что сплав организовала московская компания «Эксперт Ривер». Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы.
«Сплав осуществлялся под руководством директора компании», — добавили в СК.
Проверка обстоятельств инцидента продолжается.