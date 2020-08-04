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Происшествия

ЧП на катамаране. Стали известны подробности гибели туристки на Алтае

Погибшей после переворота катамарана на реке Шавла на Алтае оказалась туристка из Москвы, о чем сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Спасательный круг, теплоход.
Спасательный круг, теплоход.
CC0

Известно, что группа туристов из 14 человек 3 августа сплавлялась на катамаране по реке. Плавсредство перевернулось. 36-летняя женщина оказалась в воде и утонула.

Тело погибшей нашли и достали из реки сами туристы. О ЧП сообщили в МЧС и правоохранительные органы.

В Республике Алтай проводят проверку после гибели туриста из Москвы.
В Республике Алтай проводят проверку после гибели туриста из Москвы.
altai.sledcom.ru

Следователи установили, что сплав организовала московская компания «Эксперт Ривер». Члены группы, в том числе погибшая, были экипированы.

«Сплав осуществлялся под руководством директора компании», — добавили в СК.

Проверка обстоятельств инцидента продолжается.

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