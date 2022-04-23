ЧП на крейсере «Москва»: Минобороны сообщило о 27 моряках, пропавших без вести

Минобороны РФ сообщило о гибели одного военнослужащего ракетного крейсера «Москва» при попытке потушить возгорание. Согласно этой информации, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, передает ТАСС .

«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер „Москва“ получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении МО РФ.

Там также отметили, что Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести, пишет bfm.ru.

Служба

В Минобороны рассказали, что большинство офицеров с крейсера «Москва» продолжат службу на Черноморском флоте.

По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, пишет Lenta.ru.

Что произошло

Крейсер «Москва» затонул в акватории Севастополя во время шторма при буксировке.