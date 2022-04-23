23 апреля
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Происшествия

ЧП на крейсере «Москва»: Минобороны сообщило о 27 моряках, пропавших без вести

Минобороны РФ сообщило о гибели одного военнослужащего ракетного крейсера «Москва» при попытке потушить возгорание. Согласно этой информации, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы, передает ТАСС.

Крейсер "Москва".
Крейсер "Москва".
mil.ru

«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер „Москва“ получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении МО РФ.

Там также отметили, что Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести, пишет bfm.ru.

Служба

В Минобороны рассказали, что большинство офицеров с крейсера «Москва» продолжат службу на Черноморском флоте.

По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота, пишет Lenta.ru.

Что произошло

Крейсер «Москва» затонул в акватории Севастополя во время шторма при буксировке.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — рассказали в ведомстве.

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