ЧП на «Лошарике». Что известно об атомной станции, на которой погибли 14 подводников

1 июля на российском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников — офицеры, элита Военно-морского флота России. Они приписаны к петербургской военной части. Это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках его называют эксплуатантом атомных глубоководных станций, сообщает «Фонтанка».

Военная часть, к которой приписаны подводники, подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно».

Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

Выжившие

Telegram-канал «Baza» со ссылкой на свои источники сообщает, что в военно-морской клинический госпиталь Североморска доставлены 4−5 человек.

По предварительным данным, это выжившие во время ЧП на глубоководном аппарате.

«У них диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия», — сообщил источник.

Главнокомандующий и министр

2 июля глава Минобороны доложил Верховному Главнокомандующему о пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков-подводников, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Сергей Шойгу. kremlin.ru

Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.

«Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. Приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», — сказал Путин.

«Лошарик»

АС-12 («Лошарик», LOSHARIK, англ.) — российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция). Она не несет на своем борту никакого вооружения (во всяком случае, наличие вооружения в базовом проекте отсутствует), пишет severpost.ru.

Проектирование АС-31 «Лошарик» велось в 1988—1990 годах морским бюро машиностроения «Малахит» (Санкт-Петербург). Соответствующий проект был защищен в 1992 году. Строительство АС-31 «Лошарик», которое велось в «Севмаше» в Северодвинске (Архангельская область), началось в 1990 году, однако в связи в задержкой финансирования завершилось только в 2003 году, пишет Lenta.ru.

Глубина погружения станции может достигать 6000 метров. Может использоваться для спецопераций различного характера.

Носителем «Лошарика» является атомная подводная лодка специального назначения БС-136 «Оренбург» проекта 09786 или К-329 «Белгород» проекта 949А «Антей», а также — БС-64 «Подмосковье».

Российская подводная лодка. wikipedia.org

Название лодка получила от героя мультфильма — лошадки из шариков.

Подчинение министру

Предполагается, что лодка приписана к Северному флоту России. Но при этом не подчиняется его командованию. АС-12 «Лошарик» входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, которое более известно как «Подводная разведка» и подчиняется непосредственно министру обороны страны.

По ещё одной версии, это может быть Спасательный аппарат АС-34. На этом аппарате обычно тренируются только искать и спасать подлодки, торпеды и прочие объекты ВМФ.

Арктика

Об уникальной субмарине «Лошарик» весь мир узнал в конце сентября 2012, когда состоялась исследовательская экспедиция под названием «Арктика-2012», по результатам которой планировалось подать в комиссию ООН по морскому праву заявку на расширение подконтрольной РФ арктической зоны.

В экспедиции приняли участие ледоколы «Диксон» и «Капитан Драницын», а также уникальная атомная глубоководная станция АС-12 проекта 10831 «Калитка», которая более известна, как «Лошарик».

Глубоководная станция занималась сбором образцов породы и грунта на глубине в 2,5−3 км. на протяжении порядка 20 дней.

Отсеки

Корпус глубоководной станции собран из высокопрочных титановых отсеков, имеющих шарообразную форму, в которых реализован принцип батискафа. Все отсеки лодки соединены между собой проходами и находятся внутри лёгкого корпуса.

Полный экипаж станции — 25 человек.

Субмарина на колесах

В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 — «диверсионный аппарат» для разрушения различной подводной инфраструктуры и, в первую очередь, кабелей связи. А значит, в случае глобального конфликта, АС-12 может серьезно подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.

Американские СМИ часто пишут про эту субмарину, которая обрастает «страшилками» и легендами потому, что ее реальные возможности практически никому не известны.

Эксперты НАТО также опубликовали аналитический материал, в который поведали, что российские глубоководные АПЛ, такие, как АС-12, способны находиться на океанском дне на большей части территории Мирового океана, и имеют крайне опасный потенциал модернизации в «субмарину на колесах».

Это фактически исключает возможность обнаружения таких аппаратов акустическими и магнитометрическими средствами. Следовательно, такой аппарат может незаметно подобраться к самым охраняемым объектам и имеет возможность внезапного нападения.

Носитель

Носителем «Лошарика» может выступать атомная подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852, которая должна первой получить шесть беспилотных ядерных подводных аппаратов «Посейдон». Спуск К-329 «Белгород» на воду на «Севмаше» состоялся в этом году. Ее совместные испытания с «Посейдоном» должны состояться этим летом.

Тесты «Посейдона»

Маловероятно, что ЧП с АС-31 «Лошарик» связан с тестами «Посейдона», однако нельзя исключать и такую возможность.

Другим объяснением причин мероприятий, в которых участвовал научно-исследовательских глубоководный аппарат, могло бы стать картографирование дна Северного Ледовитого океана — именно через него и Тихий океан беспилотный ядерный подводный аппарат может подплыть к берегам Северной Америки, для чего необходимо детальное знание устройства придонных ландшафтов.