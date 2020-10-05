ЧП на океанском побережье: россияне получили ожоги роговиц после посещения пляжа

Россияне обратились к врачам после посещения загрязненного пляжа на Камчатке, рассказала врио министра здравоохранения края Марина Волкова, пишет РИА Новости .

Девять человек, которые контактировали с водой на побережье Тихого океана, пожаловались на жжение, покраснение и пелену перед глазами.

Врачи диагностировали всем пациентам химический ожог роговицы первой степени.

Ранее губернатор Камчатского края Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа на полуострове: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы, пишет Lenta.ru.

Между тем гибелью животных и загрязнением воды на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета России.

Также в СМИ появились сообщения, что неподалеку от места ЧП видели два танкера.

Ранее камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Минприроды подтвердило их подозрения — на побережье Тихого океана выявили четыре загрязненных участка.

«Случилось страшное — в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно — мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», — рассказала серфер.

Серферы жаловались на недомогания: рвота, температура, судороги, боль в животе. По словам девушки, через некоторое время симптомы стали проявляться даже без контакта с водой.

«Сегодня ребята ныряли и всплыли со слезами на глазах! Все дно усеяно трупами морских животных», — добавляет еще один пользователь соцсети.

Также девушка сообщила, что на побережье уже нашли одного мертвого морского котика.