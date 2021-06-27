ЧП на отдыхе: 66 детей заразились коронавирусом в российском детском лагере

66 детей и 8 взрослых сотрудников детского лагеря «Байлак» заразились коронавирусом. Весь лагерь полностью изолирован.

«После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума», — говорится в сообщении Минздрава.

На момент вспышки коронавируса детский лагерь был заполнен на 75% — всего здесь находились 174 ребенка и 33 взрослых сотрудника, пишет polit.ru.

Весь персонал перед началом работы проходил тестирование на коронавирус.

Первый случай заражения выявили еще 24 июня, однако детский лагерь закрывать не стали.

Ранее у отдыхающих в международном детском центре «Артек» выявили коронавирусную инфекцию. Работу «Артека», который в этом сезоне принял 2,5 тыс. детей, не приостанавливали.