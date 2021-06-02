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Происшествия

ЧП на рыбалке: семилетний мальчик утонул в пруду при загадочных обстоятельствах

Во время рыбалки в Адыгее утонул семилетний мальчик. ЧП, со слов его отца, произошло, когда он отошел на 10 минут.

Рыбалка. Водоем. Река.
Рыбалка. Водоем. Река.
СС0

По версии отца ребенка, он и его сын находились на территории одной из баз отдыха. Они расположились на пирсе у пруда, чтобы ловить рыбу.

В какой-то момент мужчина отлучился на 10 минут в гостевой домик, а, вернувшись на пирс, не нашел своего несовершеннолетнего сына.

Чуть позже он заметил в пруду шлепанцы ребенка.

На место вызвали спасателей, пишет «Росбалт». В результате поисково-спасательных работ тело мальчика было найдено в воде. Что произошло, неизвестно.

Ранее в селе Новороманово Калманского района Алтайского края утонули два мальчика 11 и 12 лет. Они решили поплавать на деревянном плоту, который нашли у пруда.

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