ЧП на уроке физкультуры: пятиклассник выстрелил товарищу в лоб

Пуля попала в лоб однокласснику, рассказали в министерстве образования Новосибирской области.
«После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать образовательное учреждение. В школе проводится педагогическое расследование», — добавили в ведомстве.
Пострадавший родился в 2010 году. Его представители написали заявление в МВД, пишет Тайга.инфо.
Полицейские забрали пистолет у учащегося и отправили на экспертизу.
Ранее правительство Алтайского края потребовало разъяснять в школах запрет на все виды оружия. Напомним, в школе № 1 в Алтайском десятиклассник выстрелил и попал восьмикласснику в голову. Есть две версии: со слов пострадавшего, подросток специально стрелял в него, в школе и минобре утверждают, что все вышло случайно.