ЧП на уроке физкультуры: пятиклассник выстрелил товарищу в лоб

21 января на уроке физкультуры в школе № 47 Новосибирского района один из пятиклассников отказался от занятий, и, когда все остальные дети пошли на лыжах, выстрелил из пневматического пистолета.

Пуля попала в лоб однокласснику, рассказали в министерстве образования Новосибирской области.

«После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать образовательное учреждение. В школе проводится педагогическое расследование», — добавили в ведомстве.

Пострадавший родился в 2010 году. Его представители написали заявление в МВД, пишет Тайга.инфо.

Полицейские забрали пистолет у учащегося и отправили на экспертизу.

Ранее правительство Алтайского края потребовало разъяснять в школах запрет на все виды оружия. Напомним, в школе № 1 в Алтайском десятиклассник выстрелил и попал восьмикласснику в голову. Есть две версии: со слов пострадавшего, подросток специально стрелял в него, в школе и минобре утверждают, что все вышло случайно.