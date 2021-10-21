Сын нижегородского экс-министра пообещал устроить стрельбу после ссоры с одноклассниками

Ребенок во время очередной ссоры с одноклассниками заявил, что перестреляет всех из отцовского дробовика.
«Об этом узнали учителя и обратились в полицию», — рассказал Telegram-канал NiMash.
Как уточняет издание, Лабуза подтвердил информацию о хранении огнестрельного оружия.
Мужчина заверил полицейских, что оружие находится в закрытом сейфе, доступа к которому ребенок не имеет.
С самим мальчиком и его матерью правоохранителям поговорить не удалось — они находились на изоляции из-за ковида во время визита полиции.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить безопасность во всех школах после трагедии в Казани.
Накануне в Пермском крае ученик школы поставил детей к стене перед тем выстрелами в дверь и потолок.