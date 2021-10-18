Стрелявший в школе шестиклассник поставил детей к стене. Подробности

Ученик школы в поселке Сарс Пермского края перед тем, как открыть стрельбу, поставил детей к стене, пишет «Комсомольская правда Пермь».

Шестиклассник забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела — в потолок и дверь.

В результате ЧП есть один легко пострадавший — одному из учеников осколком стекла порезало ногу, сообщает Baza. Все школьники эвакуированы, их отправляют по домам.

18 октября ученик открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга».

Шестиклассник признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его сильно обижала. Сейчас подросток находится в предистеричном состоянии, пишет Lenta.ru.

Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

Во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредить его удалось директору школы, которая вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе.

ЧП в университете

Утром 20 сентября на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.