В поселковой школе 12-летний ученик открыл стрельбу

В Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу в школе поселка, сообщает Telegram-канал «112».

Шестиклассник сделал два выстрела из карабина «Сайга». Пострадавших нет.

Причины инцидента пока неизвестны, сейчас с учеником общаются полицейские, пишет Lenta.ru.

ЧП случилось в поселке Сарс, сообщает РБК.

По последним данным, ученик признался, что пришел в школу с украденным у отца оружием, чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.

Baza выяснила, что во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!».

Обезвредить его удалось директору школы, которая вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе.

Утром 20 сентября на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.