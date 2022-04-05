5 апреля
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Происшествия

ЧП на Волге: в 300 метрах от берега у катера порвалась воздушная подушка, ищут пропавшего человека

В Самаре ищут человека с перевернувшегося на Волге катера.

Снег. Река. Озеро. Зима.
Снег. Река. Озеро. Зима.
СС0

Спасены 12 человек, которые были на судне. Это подтвердили и в Центральном межрайонном следственном управлении СК на транспорте, сообщал «Интерфакс».

В то же время, по данным Приволжской транспортной прокуратуры, на судне находились 13 человек — 11 пассажиров и два члена экипажа.

Судно на воздушной подушке «Нептун-11», которое шло в Самару из Рождествено, перевернулось в 300 метрах от берега около острова Проран, указывает bfm.ru.

Самарские власти назвали возможную причину ЧП — судно могло перевернуться из-за сильного ветра, порывами его отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка, пишет РИА Новости.

Летом 2020 года лодка с двумя барнаульцами потерпела крушение в ураганную ночь на Оби.

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