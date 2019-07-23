ЧП на железной дороге в Коми: РЖД приостановила продажу пассажирских билетов

Северная железная дорога (филиал ОАО «РЖД») сообщила о приостановке продажи билетов на ряд пассажирских поездов с 22 по 26 июля.

Сход с рельсов вагонов с углем в Коми.

Причина — катастрофа в Коми, в результате которой с рельсов сошли 23 вагона с углем.

С 22 по 26 июля закрыты продажи билетов на поезда № 041 Воркута — Москва; № 375 Воркута — Москва; № 77 Воркута — Санкт-Петербург; № 267 Сосногорск — Новороссийск; № 287 Воркута — Белгород; № 309 Воркута — Адлер; № 89 Воркута — Нижний Новгород; № 257 Сосногорск — Адлер; № 311 Воркута — Новороссийск; № 21 Лабытнанги- Москва; № 209 Лабытнанги — Москва.

С 24 и до 26 июля ряд пассажирских поездов будут следовать только до станции Сосногорск. Далее по маршруту продажи закрыты.

Это коснется поездов:

№ 042 Москва — Воркута; № 376 Москва — Воркута; № 22 Москва — Лабытнанги; № 210 Москва — Лабытнанги; № 78 Санкт-Петербург — Воркута; № 268 Новороссийск — Сосногорск; № 288 Белгород — Воркута; № 310 Адлер — Воркута; № 90 Нижний Новгород — Воркута; № 258 Адлер — Сосногорск; № 312 Новороссийск — Воркута.

Отменяются поезда:

№ 304/303 Сыктывкар — Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска — с 22 по 26 июля; № 306/305 Сыктывкар — Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска — 23 по 26 июля; № 54/53 Сыктывкар — Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска — 23 по 26 июля.

В период с 22 по 26 июля поезда назначением Усинск, Воркута, Лабытнанги следуют только до станции Сосногорск.

Поезда, следующие от станций Воркута, Лабытнанги проследуют до станции Печора, пишет «Росбалт».

«Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов», — пообещали в РЖД.

По сообщениям пассажиров, люди в панике — не могут выехать из города на большую землю.

«Кто-то в отпуск едет, кто-то домой, дали один дополнительный рейс на самолет до Сыктывкара. А билеты раскупили в течение часа. Почему не могут ещё выделить дополнительные рейсы? Что делать тем у кого пересадки?», — спрашивают пассажиры.

К ликвидации последствий происшествия привлечена группировка сил и средств в количестве 187 человек и 32 единицы техники, говорится в сообщении регионального главка МЧС.