Стала известна вероятная причина крушения поезда в Казахстане

ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути экстренно затормозил, — заявили в ведомстве.

При комитете транспорта МИР создана специальная комиссия для расследования причин аварии. Пассажиры поезда отправили на станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана — Кызылорда, — рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения пострадали четыре человека, один из них погиб.