Стала известна вероятная причина крушения поезда в Казахстане

Причиной схода с рельсов пассажирского поезда Астана — Алма-Ата на юге Казахстана могло стать искривление пути и последующее применение системы экстренного торможения.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.
ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути экстренно затормозил, — заявили в ведомстве.
При комитете транспорта МИР создана специальная комиссия для расследования причин аварии. Пассажиры поезда отправили на станцию Шу на пассажирском поезде сообщением Астана — Кызылорда, — рассказал официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Ранее сообщалось, что в результате крушения пострадали четыре человека, один из них погиб.
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