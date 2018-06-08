На Алтае "Дед Медвед" попросил водителей не гонять перед поездами

Необычного героя можно было встретить 7 июня на железнодорожном переезде 238 км перегона Южный — Калманка. Дед Медвед участвовал в акции, приуроченной к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах.

В 2018 году на Алтае произошло 4 ДТП на железнодорожных переездах. Чаще всего аварии случаются, когда водители объезжают шлагбаумы и специальные ограждения, выезжают на переезд на запрещающий сигнал светофора или пытаются переехать железнодорожные пути в необорудованных местах.