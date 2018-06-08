На Алтае "Дед Медвед" попросил водителей не гонять перед поездами

Сегодня, 08:54.
Туризм

Туристический символ Барнаула Дед Медвед попросил водителей не нарушать правила дорожного движения на железнодорожных переездах, сообщает Минстройтранс.

Дед Медвед просит водителей быть внимательными на железнодорожных переездах.
Дед Медвед просит водителей быть внимательными на железнодорожных переездах. Фото: sgd22.ru.

Необычного героя можно было встретить 7 июня на железнодорожном переезде 238 км перегона Южный — Калманка. Дед Медвед участвовал в акции, приуроченной к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. 

В 2018 году на Алтае произошло 4 ДТП на железнодорожных переездах. Чаще всего аварии случаются, когда водители объезжают шлагбаумы и специальные ограждения, выезжают на переезд на запрещающий сигнал светофора или пытаются переехать железнодорожные пути в необорудованных местах.

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