Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

ЧП: семь китайских школьников утонули, пытаясь спасти товарища

Несколько учеников начальной школы в китайском городе Чунцин утонули на плотине реки Фуцзян.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

21 июня они играли около плотины, один из мальчиков оступился и упал в воду, сообщает РИА Новости.

Семь школьников бросились ему на помощь, но выбраться из реки на берег никто не смог.

В спасательной операции участвовали более 200 человек, пишет News.ru. Они достали из воды тела всех утонувших детей уже после полуночи.

Ранее сообщалось, что четыре человека утонули при спасении 15-летней девочки в Забайкалье.

Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот.

Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость