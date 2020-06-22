ЧП: семь китайских школьников утонули, пытаясь спасти товарища

Несколько учеников начальной школы в китайском городе Чунцин утонули на плотине реки Фуцзян.

21 июня они играли около плотины, один из мальчиков оступился и упал в воду, сообщает РИА Новости.

Семь школьников бросились ему на помощь, но выбраться из реки на берег никто не смог.

В спасательной операции участвовали более 200 человек, пишет News.ru. Они достали из воды тела всех утонувших детей уже после полуночи.

Ранее сообщалось, что четыре человека утонули при спасении 15-летней девочки в Забайкалье.

Отдыхавшая на берегу реки компания родственников бросилась на помощь, когда заметила, что девочка попала в водоворот.

Им решили помочь трое рыбаков, удивших рядом рыбу. Девочку спасли, но утонули женщина 45 лет и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет.