19 декабря
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Происшествия

ЧП в небе: более 30 человек получили серьезные травмы в самолете незадолго до посадки

Как минимум 36 человек пострадали из-за попадания самолета в зону турбулентности.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Не менее 11 пассажиров получили серьезные травмы, сообщает ТАСС.

Это случилось в воздухе — лайнер выполнял рейс из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи).

Турбулентность началась за 30 минут до совершения посадки на Гавайях.

Лайнер благополучно приземлился. На борту находились 278 пассажиров и 10 членов экипажа, пишет bfm.ru.

Ранее о самом распространенном типе авиапроисшествий рассказал профессор.

Турбулентность — основная причина несчастных случаев без летального исхода среди бортпроводников и пассажиров.

Существует легкая, средняя и сильная турбулентность.

ЧП в небе

Ранее иллюминатор самолета во время турбулентности «вдавило» в салон. Несколько человек получили травмы. Лайнер трясло в течение 12 минут.

10 человек — три пассажира и семь членов экипажа — самолета авиакомпании American Airlines госпитализировали — они пострадали из-за турбулентности почти перед посадкой лайнера.

В «турбулентность ясного неба» попадал Boeing 777 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Бангкок. Самолет провалился в «воздушную яму» на 800 метров со скоростью 15 метров в секунду. Boeing 777 трясло почти минуту. 20 человек получили различные травмы.

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