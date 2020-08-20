ЧП в парке. Спортсмены скорбят и верят в лучшее будущее алтайского ледолазания

В Алтайской краевой федерации альпинизма посчитали, что ущерб от пожара, который уничтожил скалодром в парке «Изумрудный», составил сотни тысяч рублей. Аналогичных площадок в городе пока нет и все, что остается, это верить, пишут в группе школа спортивного лазания Climb INSTINCT.