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Происшествия

ЧП в парке. Спортсмены скорбят и верят в лучшее будущее алтайского ледолазания

В Алтайской краевой федерации альпинизма посчитали, что ущерб от пожара, который уничтожил скалодром в парке «Изумрудный», составил сотни тысяч рублей. Аналогичных площадок в городе пока нет и все, что остается, это верить, пишут в группе школа спортивного лазания Climb INSTINCT.

В парке "Изумрудный" сгорел скалодром.
В парке "Изумрудный" сгорел скалодром.
Владислав Вакаев

На этом скалодроме тренировались спортсмены мирового уровня, Дмитрий и Антон Гребенниковы, которые привозили в Алтайский край медали. Там проводили этапы Кубка России по ледолазанию, что очень почетно и ответственно.

«Это большая потеря для алтайского спорта, для каждого из спортсменов, кто здесь тренировался, и для всех неравнодушных. Аналогичных площадок для ледолазания в Барнауле на данный момент нет. Помним, скорбим, верим в лучшее будущее алтайского ледолазания», — написала в группе Елена Гребенникова.

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что «развитие скалолазания и ледолазания в крае не должно заканчиваться». Еще один скалодром есть на стадионе «Лабиринт», который готов принять дополнительную группу спортсменов.

Министр обещал найти деньги на инвентарь.

Пожар произошел 19 августа. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала аварийная работа электрооборудования.

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