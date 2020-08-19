В барнаульском парке «Изумрудный» сгорел скалодром

В парке «Изумрудный» произошел пожар — сгорел скалодром, сообщил глава краевого фонда имущества, ответственный за реанимацию парка Владислав Вакаев. Пожар уничтожил не только вышку, но и снаряжение.

Спортобъект уничтожен полностью. Сгорело и оборудование, которое спортсмены хранили в подсобном помещении.

«Боюсь, сооружение не подлежит восстановлению, так как железные конструкции сильно пострадали от огня. О причинах возгорания говорить рано — этим займутся специалисты. Но буквально за 10 минут до события мимо проходили мои рабочие и никого подозрительного не видели. Так что, возможно, причина в проводке. Тем более, что накануне был сильный ветер, который мог что-нибудь повредить», — полагает Вакаев.

В парке «Изумрудный» сгорел скалодром. Владислав Вакаев

На ЧП оперативно отреагировал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Он заявил, что «развитие скалолазания и ледолазания в крае не должно заканчиваться».

«Нами принято решение о поддержке энтузиастов и профессионалов не только словом, но и делом. У нас есть современный скалодром на стадионе „Лабиринт“ (возвели благодаря помощи „Фонда поддержки олимпийцев России“), который готов принять дополнительную группу спортсменов, найдем средства на инвентарь, пересмотрим расписание занятий. Уверен, что только вместе мы сможем достойно продолжить историю ледолазания и скалолазания на Алтае», — цитирует Перфильева минспорта.

Ранее altapress.ru рассказал, как идут работы по благоустройству парка «Изумрудный».