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Происшествия

ЧП в сауне: два друга сбросили третьего в бассейн и утопили его

Двое россиян из Ямало-Ненецкого автономного округа скинули друга в бассейн сауны, чтобы отрезвить. В итоге их товарищ утонул.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Как сообщается на сайте регионального управления СКР, днем 22 июня трое мужчин отдыхали в сауне в городе Губкинский и распивали алкоголь. Двое из них решили, что их 54-летний приятель сильно пьян и ему срочно нужно протрезветь, и скинули его в бассейн.

Через какое-то время они заметили, что мужчина не подает признаков жизни и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины, пишет Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ребенок утонул в бассейне из покрышки от тракторного колеса. По данным следствия, днем 1 июня в одном из сел Целинного района в наполненном водой тракторном колесе обнаружили ребенка без сознания. Малыш, которому был 1 год и 11 месяцев, скончался в больнице.

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