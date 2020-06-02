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2 июня
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Происшествия

В Алтайском крае ребенок утонул в бассейне из покрышки

В Целинном районе Алтайского края двухлетний ребенок утонул в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса. Об этом сообщает Следственный комитет.

Детский сад. Ребенок.
Детский сад. Ребенок.
СС0

По данным следствия, днем 1 июня в одном из сел Целинного района в наполненном водой тракторном колесе обнаружили ребенка без сознания. Малыш, которому был 1 год и 11 месяцев, скончался в больнице.

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики.

Следователям предстоит выяснить, как произошла трагедия и почему мальчик остался без присмотра. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в селе Овечкино Завьяловского района Алтайского края утонули два ребенка — мальчики трех и пяти лет.

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