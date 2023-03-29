29 марта
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Происшествия

ЧП в спортзале: девятиклассник умер после урока физкультуры

Подростку стало плохо после пробежки на уроке физкультуры в симферопольской школе 28 марта, сообщает Крымское информационное агентство.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Школьник почувствовал себя плохо после разминки — он упал и потерял сознание. Мальчику вызвали скорую помощь.

Его увезли, он пережил две клинические смерти и одну биологическую. Все длилось около полутора часов, указывает Газета.Ru.

Ранее российский школьник внезапно умер на перемене. Восьмикласснику во время небольшой внутренней линейки резко стало плохо. Он потерял сознание, после чего был доставлен в медицинский кабинет.

Оказать помощь ребенку пыталась доктор, она вызвала скорую помощь. Подросток скончался еще до приезда медиков.

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