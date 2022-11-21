Российский школьник внезапно умер на перемене

В Краснодаре в лицее № 4, подросток 14 лет скончался на перемене во время линейки, сообщает 93.RU.

Восьмикласснику во время небольшой внутренней линейки резко стало плохо. Он потерял сознание, после чего был доставлен в медицинский кабинет.

Оказать помощь ребенку пыталась доктор, она вызвала скорую помощь. Подросток скончался еще до приезда медиков.

По предварительной информации, криминального характера в смерти школьника нет.

Следователями организована проверка. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее стало известно, что алтайская школьница перестала дышать после того, как выпила пиво.