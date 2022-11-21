Российский школьник внезапно умер на перемене

Восьмикласснику во время небольшой внутренней линейки резко стало плохо. Он потерял сознание, после чего был доставлен в медицинский кабинет.
Оказать помощь ребенку пыталась доктор, она вызвала скорую помощь. Подросток скончался еще до приезда медиков.
По предварительной информации, криминального характера в смерти школьника нет.
Следователями организована проверка. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.
Ранее стало известно, что алтайская школьница перестала дышать после того, как выпила пиво.