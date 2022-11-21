21 ноября
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Происшествия

Российский школьник внезапно умер на перемене

В Краснодаре в лицее № 4, подросток 14 лет скончался на перемене во время линейки, сообщает 93.RU.

Подросток. Школа. Рюкзак.
Подросток. Школа. Рюкзак.
CC0

Восьмикласснику во время небольшой внутренней линейки резко стало плохо. Он потерял сознание, после чего был доставлен в медицинский кабинет.

Оказать помощь ребенку пыталась доктор, она вызвала скорую помощь. Подросток скончался еще до приезда медиков.

По предварительной информации, криминального характера в смерти школьника нет.

Следователями организована проверка. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее стало известно, что алтайская школьница перестала дышать после того, как выпила пиво.

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