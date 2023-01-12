12 января
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Происшествия

ЧП в «Вианоре». Почему произошел пожар и что сейчас с пострадавшим спасателем

В больнице находится пожарный, пострадавший при тушении ТЦ «Успех» в Барнауле. О его состоянии не сообщают, пишет «КП на Алтае».

В Барнауле потушили торговый центр "Вианор"
В Барнауле потушили торговый центр "Вианор"
t.me/mchs_altkray

Почему пострадал пожарный

Вероятно, пожарный мог пострадать от взрыва, произошедшего в результате возгорания.

В момент ЧП пожарные были на третьем этаже и проверяли наличие людей в помещениях. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Он считает, что взрыв, вероятно, мог произойти в этот момент. И температура, по его информации, поднялась до 900 градусов.

«У парня, который шел первым, маска стала плавиться, двое пожарных, следующих за ним, получили ожоги спины и рук <…> Ребята приступили к спасению товарища, у одного при этом тоже маска стала трещать», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

Опасный ожог легких

По словам источника, эвакуированный пожарный мог надышаться опасными продуктами горения и получить ожог легких.

В Барнауле потушили торговый центр &quot;Вианор&quot;
В Барнауле потушили торговый центр «Вианор»
t. me/mchs_altkray

По его информации, он остался без маски. Ее сорвали, когда она начала прилипать к коже лица, говорит источник.

Недавно пострадавший перевелся из Новосибирска в барнаульскую пожарную часть № 5.

Причина пожара

Напомним, пожар в ТЦ «Успех» на ул. Попова, 214 произошел ночью 9 января. Он случился на складе резины автоцентра «Вианор». Стала известна предварительная причина происшествия — аварийная работа электросети.

Площадь пожара

Пожар охватил площадь примерно в 500 кв. м. В тушении участвовали 92 человека и 27 единиц техники.

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