Стала известна предварительная причина пожара в барнаульском ТЦ, который тушили 92 человека

Торговый центр «Успех» загорелся ночью 9 января в Барнауле. Его тушили 92 спасателя. В МЧС назвали предварительную причину пожара.

Предварительной причиной пожара в торговом доме «Успех» стала аварийная работа электросети. Очаг возгорания находился на складе на третьем этаже здания.

Также стало известно, что последний раз проверку пожарной безопасности проводили в сентябре 2021 года. Тогда выявили семь нарушений, устранить их нужно было до июня 2022 года.

Собственник здания добился отсрочки исполнения предписания до 2023 года.

Также известно, что один из сотрудников МЧС, который тушил возгорание, находится в коме. Его госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ в отделении токсикологии Больницы скорой медицинской помощи № 2. Об этом ТАСС узнал в региональном минздраве.

Ранее барнаульцам пришлось спасаться от пожара через окно.