16 ноября
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Происшествия

Что известно о новых взрывах в туристических местах Стамбула — разбор altapress.ru

Не успел Стамбул отойти от недавнего теракта, как в другом районе снова прогремел взрыв. Взорвалась машина в историческом центре города, районе Фатих 16 ноября. Рассказываем, что известно к этому часу.

Дым, пожар.
Дым, пожар.
СС0

Как произошел взрыв?

По информации местных СМИ, загорелся автомобиль, стоящий на парковке. Огонь охватил ближайшие машины, одна из которых взорвалась.

Взрыв прогремел в историческом центре Стамбула, районе Фатих на улице Коджамустафапаша. Всего в 5 км от нее находится площадь Султанахмет, где расположены основные достопримечательности Стамбула — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Что стало причиной взрыва?

По информации РИА Новости, причиной пожара стала неисправность автомобиля.

Водитель рассказал местному изданию Sozcu, что почувствовал запах дизельного топлива еще во время движения.

Мужчина вышел из машины, чтобы снять деньги в ближайшем банкомате. Как вдруг автомобиль загорелся, и огонь перекинулся на три припаркованные рядом машины. Одна из них взорвалась из-за огня.

По заключению полицейских и пожарных, это не был теракт или поджог.

Пострадали ли люди в результате происшествия?

К счастью, никто из людей не пострадал.

Пострадало только здание. рядом с которым остановился загоревшейся автомобиль, и банкомат.

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