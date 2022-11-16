Ракеты упали на территорию Польши, есть погибшие

«Мы получили информацию о взрыве в сушилке зерна. По приезде подтвердилось произошедшее. Два человека умерли на месте», — сказал пресс-секретарь местной пожарной охраны Марчин Лебедович.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Польский журналист Мариуш Гершевски со ссылкой на служебные источники сообщил, что это остатаки ракеты, которую сбили ВСУ, пишет Mash.
Однако это не точные данные.
США уже сообщили о своей готовности помочь в расследовании. Президент страны Джо Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами, сообщает РИА «Новости».