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Происшествия

Ракеты упали на территорию Польши, есть погибшие

В Польше 15 ноября произошел взрыв рядом с границей с Украиной. Погибли два человека, сообщает ТАСС.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

«Мы получили информацию о взрыве в сушилке зерна. По приезде подтвердилось произошедшее. Два человека умерли на месте», — сказал пресс-секретарь местной пожарной охраны Марчин Лебедович.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

Польский журналист Мариуш Гершевски со ссылкой на служебные источники сообщил, что это остатаки ракеты, которую сбили ВСУ, пишет Mash.

Однако это не точные данные.

США уже сообщили о своей готовности помочь в расследовании. Президент страны Джо Байден собрал экстренную встречу с мировыми лидерами, сообщает РИА «Новости».

Ранее взрыв прогремел в Турции.

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