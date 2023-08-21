Что известно о смерти
Информация о трагедии появилась 20 августа.
Сообщается, что девушка выпала из окна 22 этажа. Она скончалась до приезда медиков.
Местные жители отмечают, что слышали сильный хлопок, в автомобилях сработала сигнализация. На асфальте заметили тело и вызвали скорую, которая приехала через 13-14 минут. Позже приехала полиция.
Что говорят друзья, близкие и факты
Тетя погибшей подтвердила смерть девушки, указывает News.ru со ссылкой на StarHit.
СМИ отмечают, что в соцсетях Михайловой много кадров на балконе многоэтажки. Девушка любила лежать на перилах, сваливать ноги в сторону улицы.
Победительница «Пацанок» Кира Медведева также прокомментировала, что из-за любви к посиделки на краю крыши Михайлову называли Человеком-пауком.
Чем запомнилась Юлия Михайлова
В седьмом сезоне «Пацанок» участница уверенно шла к финалу, но выяснилось, что ее биография вымышленная.
Она поддерживала образ бывшей эскортницы, алко- и наркозависимой, жертвы насилия, а также носила на голове платок, утверждая, что это — последствие моральной травмы и защита от всего мира.
В начале проекта ей сочувствовали и участницы, и преподаватели. Но позже девушку, как и остальных, проверили на полиграфе. Ее уличили во лжи.
Она призналась, что пришла на проект ради популярности. Из-за вранья ей пришлось покинуть шоу.
«Пацанки» — реалити-шоу, куда приходят молодые девушки, так называемые «пацанки», с проблемами в семье, с зависимостями и трудным характером. С ними на шоу работают профессиональные педагоги и психологи, которые ставят перед участницами ежедневные задачи и помогают преодолеть себя и своё прошлое.
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