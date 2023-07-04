Что известно о Саакашвили, который страшно исхудал во время содержания под стражей

Тбилисский городской суд провел заседание по делу о разгоне митингов в 2007 году, когда полиция разгоняла, а также преследовала и избивала мирных демонстрантов, протестующих против политического курса действующего президента Михаила Саакашвили.
Данное заседание стало первым по данному делу. Саакашвили принял в нем участие дистанционно. Он впервые появился в публичном поле с декабря 2022 года, отмечает "Вечерняя Москва".
В социальных сетях распространился скриншот трансляции, на котором виден исхудавший Саакашвили. Он заявил, что его состояние ухудшилось за время содержания под стражей.
На опубликованном кадре с трансляции видно впалые щеки задержанного политика, торчащие ребра и ввалившийся живот. Еще в феврале СМИ сообщали, что Саакашвили весит 67 кг при росте 195 см.
Врачи выявили у мужчины лихорадку неясной этиологии, анорексию, быструю потерю массы тела, а также боли в мышцах, сообщают News.ru.
Медики отмечают, что до ареста Саакашвили был полностью здоров. Заболевания могут быть связаны с несколькими голодовками, которые политик объявлял в октябре 2021 года после своего задержания и в феврале 2022 года.
Власти Грузии завели на бывшего президента страны несколько уголовных дел. Так Саакашвили был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.
Также суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.
Сам Михаил Саакашвили на суде завил, что невиновен во всех возбужденных против него уголовных делах.
Напоминаем, Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября 2021 года. Политик впервые прибыл в страну спустя 8 лет после ухода с поста президента.
Бывший президент прибыл в страну нелегально. Его доставили в тюрьму города Рустави.