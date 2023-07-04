Что известно о Саакашвили, который страшно исхудал во время содержания под стражей

1

Судебное заседание

Тбилисский городской суд провел заседание по делу о разгоне митингов в 2007 году, когда полиция разгоняла, а также преследовала и избивала мирных демонстрантов, протестующих против политического курса действующего президента Михаила Саакашвили.

Данное заседание стало первым по данному делу. Саакашвили принял в нем участие дистанционно. Он впервые появился в публичном поле с декабря 2022 года, отмечает "Вечерняя Москва".

В социальных сетях распространился скриншот трансляции, на котором виден исхудавший Саакашвили. Он заявил, что его состояние ухудшилось за время содержания под стражей.