Что известно о взрыве газа в жилом доме на Сахалине (обновлено)

Что произошло
- В субботу в 05:03 мск на Сахалине в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Библиотечной улице, 6а взорвался газ. Из-за этого обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж. На данный момент ведут разбор завалов, на месте работают 13 единиц техники и 59 человек.
- Известно также, что дом не газифицирован. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон.
Погибшие и пострадавшие
- На момент написания новости погибли семь человек, в том числе трое детей. Их тела нашли под завалами.
- Пострадали девять человек, одной женщине проведут операцию.
Реакция власти
- На месте работают три бригады медицинской помощи, дополнительно в район направляется бригада реаниматологов, в центральной районной больнице развернуты три операционных.
- Также борт санитарной авиации вылетел на место ЧП из Южно-Сахалинска.
- Жителей дома отправили в пункт временного размещения.
- В следственном управлении СКР по Сахалинской области возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по статье 168 УК РФ («Повреждение имущества по неосторожности»).