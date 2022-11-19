19 ноября
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Происшествия

Что известно о взрыве газа в жилом доме на Сахалине (обновлено)

В пятиэтажном доме на Сахалине в поселке Тымовском 19 ноября взорвался газ. Подробности происшествия в разборе altapress.ru.

Взрыв в жилом доме.
Взрыв в жилом доме.
"Инцидент Барнаул".

Что произошло

  • В субботу в 05:03 мск на Сахалине в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское на Библиотечной улице, 6а взорвался газ. Из-за этого обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж. На данный момент ведут разбор завалов, на месте работают 13 единиц техники и 59 человек.
  • Известно также, что дом не газифицирован. По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон.

Погибшие и пострадавшие

  • На момент написания новости погибли семь человек, в том числе трое детей. Их тела нашли под завалами.
  • Пострадали девять человек, одной женщине проведут операцию.

Реакция власти

  • На месте работают три бригады медицинской помощи, дополнительно в район направляется бригада реаниматологов, в центральной районной больнице развернуты три операционных.
  • Также борт санитарной авиации вылетел на место ЧП из Южно-Сахалинска.
  • Жителей дома отправили в пункт временного размещения.
  • В следственном управлении СКР по Сахалинской области возбудили дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и по статье 168 УК РФ («Повреждение имущества по неосторожности»).
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