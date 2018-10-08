Что известно про алтайского каннибала, пойманного под Петербургом

Тело 21-летнего Александра П. обнаружили около 9 часов утра 3 октября в доме на улице Железнодорожной в поселке Новинка Ленинградской области. У трупа были отрублены голова и руки. Правоохранители зафиксировали рубленые раны с изъятой плотью в районе сердца, грудной клетки и живота.
Рядом с телом лежал топор. Полицию вызвали соседи, которые заметили, как из окна квартиры выбираются взрослый человек и ребёнок.
Конечности лежали рядом, а вот голову правоохранители обнаружили в печи. На плите стояла сковорода с поджаренным мясом.
Подозреваемых мужчину и девочку полицейские поймали тем же утром на улице в Новинке. Ими оказались 22-летний житель Алтайского края и его 12-летняя подруга из Сочи.
По предварительной версии, они находились в доме, где было найдено разрубленное тело Александра П. Это квартира дома барачного типа на четыре семьи. По словам соседей, задержанные некоторое время жили в этой квартире и было слышно, как все трое ссорились между собой. По словам брата погибшего, тот нередко пускал к себе пожить малознакомых людей.
В мае 2018 года Аркадий З. приехал в Петербург из Новосибирска вместе со своей девушкой. Пара проживала в съемной квартире в Мурино, пока подруга Аркадия случайно не выпала из окна восьмого этажа после приема серьезных препаратов, пишет «Банкфакс». После этого молодой мужчина жил в свое удовольствие — набивал татуировки, мечтал о создании музыкальной группы.
В двадцатых числах сентября он приехал в Сочи, чтобы отдохнуть и подзаработать. Благодаря «связям» он устроился аниматором на пляж в костюме зомби. Там к нему подошла девочка и попросила сфотографироваться, а после они разговорились.
Новая знакомая представилась Лерой и заявила, что ей 17 лет. На следующий день она снова пришла на пляж и стала рассказывать, как ее бьет отчим, показала шрам от пореза, якобы нанесенного матерью, и рубцовчанину стало ее жаль.
По рассказам З., он помог девочке отомстить паре подростков на несколько лет старше ее, которые якобы ее изнасиловали.
Перед одним из них рубцовский герой разделся и продемонстрировал татуировки, угрожая, что занимался боксом, и если тот будет сопротивляться, то станет худо. Потом девочка нанесла ему несколько ударов. Второму обидчику школьница едва не проломила голову камнем, ударив его раз 20, как вспоминает рубцовчанин.
После этого парочка решила начать новую жизнь и уехать в Петербург.
В Питер парочка приехала с помощью сервиса BlaBlaCar. По словам Аркадия З., они гуляли по городу и любовались красотами, а потом несколько дней пытались снять комнату или остановиться в хостеле, но безуспешно.
30 сентября они забрели в кафе KFC на Лиговском проспекте, где и встретили свою будущую жертву — Александра П. Судя по показаниям рубцовчанина, молодые люди разговорились о творчестве, так как Аркадий окончил Рубцовский музыкальный колледж, а Александр был киноманом и увлекался сочинением стихов.
За разговором стало ясно, что новый друг странной парочки живет один и не работает. Тогда рубцовчанин со своей юной спутницей попросили пустить их на ночлеге, а тот предложил им платить за комнату 1000 рублей в месяц.
В поселке Новинка хозяин взял у постояльцев 2 тысячи и уехал. Вернулся он через пару дней не в духе, сообщив, что его бросила девушка.
Аркадий говорит, что Александр, якобы, потребовал еще денег и домогался девочки. Та, как говорит Аркадий, как-будто бы крикнула: «Убей его». Как кромсали тело, подозреваемый помнит плохо, говорит, нашло помутнение. Потом они выпотрошили тело, срезали мясо, пожарили и попробовали.
Когда под утро пара решила бежать, то не забыла сложить вещи в чемодан Аркадия приметного розового цвета. С этим чемоданом их и встретила полиция по дороге на станцию ранним утром 3 октября.
Девочке позволили позвонить матери, но та приезжать на суд отказалась, и девочка была вполне довольна таким исходом. Ее больше интересовало, что о ней пишут в интернете, и где сейчас ее «Кодя» (Аркадий), а также когда они смогут увидеться.
Она рассказала, что когда-то хотела стать военнослужащей, а теперь строит планы набивать татуировки или читать рэп. Впрочем пока ее судьба более определенна — судья решила отправить ее на месяц в центр для детей-нарушителей. Перед этим девочке придется провести месяц в стационаре, чтобы пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Заниматься этим будут сотрудники судебно-психиатрического бюро, располагающегося во Всеволожске.