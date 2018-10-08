Что известно про алтайского каннибала, пойманного под Петербургом

1 Как обнаружили труп?

Тело 21-летнего Александра П. обнаружили около 9 часов утра 3 октября в доме на улице Железнодорожной в поселке Новинка Ленинградской области. У трупа были отрублены голова и руки. Правоохранители зафиксировали рубленые раны с изъятой плотью в районе сердца, грудной клетки и живота.

Рядом с телом лежал топор. Полицию вызвали соседи, которые заметили, как из окна квартиры выбираются взрослый человек и ребёнок.

Конечности лежали рядом, а вот голову правоохранители обнаружили в печи. На плите стояла сковорода с поджаренным мясом.