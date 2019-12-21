Что известно про человека, целый час стрелявшего по ФСБ и прохожим в Москве

Как уже сообщал altapress.ru , вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве. Два сотрудника правоохранительных органов погибли, информирует «Дождь». О том, как зовут «лубянского стрелка», стало известно позже. Что еще мы знаем о человеке, который с охотничьим карабином в рюкзаке беспрепятственно попал в центр Москвы?

Что произошло?

19 декабря, в день, когда Владимир Путин проводил свою большую пресс-конференцию, Манюров устроил стрельбу возле главного здания ФСБ на Лубянке. Пр этом интенсивно стрелял по сторонам, постоянно меняя рожок у автомата, рассказал один из свидетелей.

Сама ситуация, а потом и операция по его обезвреживанию произвела на очевидцев большое впечатление. Район довольно долго оставался оцепленным, людей не впускали на эту территорию и не выпускали из офисов и заведений общепита. Спецслужбы опасались, что у него в рюкзаке взрывчатка.

В итоге двое сотрудников спецслужбы погибли, четыре человека пострадали, в том числе один гражданский. Манюрова застрелили, но в течение часа ему удавалось терроризировать людей, не получив ни одного ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков, напоминает «Эхо Москвы».

Кто такой лубянский стрелок

Евгений Манюров закончил школу в Подольске — там преподавала его бабушка, пишет «МК». Известно, что его отец с семьей не жил — родители развелись, когда мальчик был очень маленьким. Странностей в школе за Евгением не замечали. Да и после школы тоже — он лишь казался замкнутым.

Манюров не был женат. Известно также, что он ходил в стрелковый клуб.

По некоторым данным, летом умерла бабушка Евгения Манюрова, после чего он еще больше замкнулся, перестал бриться, отрастил бороду, похудел и ходил мрачным.

Где он работал и учился

В 2000-х годах Манюров работал в ЧОПе, потом охранником. В дальнейшем получил высшее юридическое образование и открыл ИП — оказывал консультации. Но через пять месяцев закрыл ИП — знавшие его люди рассказывали: он утверждал, будто бы закрыть бизнес заставила ФСБ.

В 2019 году он пошел учиться на курсы Высшей школы экономики (социалологический анализ рекламной коммуникации). Чем он зарабатывал на жизнь, неясно.

Увлекался движением НОД

21 декабря телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть фотографии из квартиры Манюрова. На одной из них изображен оранжево-черный флаг Национально-освободительного движения, на другой — значок организации.

Правда, в НОД открестились от связи с подозреваемым, информацию приводит «Эко Москвы».

Эксперты говорят, что он не имел работы, но были средства к существованию. Где он брал деньги на жизнь, предстоит выяснить следствию.