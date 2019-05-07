Что пишут зарубежные СМИ о трагедии в московском аэропорту Шереметьево

Зарубежные СМИ не смогли проигнорировать крушение самолета в крупнейшем аэропорту России. В публикациях они оценили возможность удара молнии в самолет, провели обзор авиаиндустрии страны и обратили внимание на стандарты безопасности авиакомпании.

У большинства изданий материалы довольно единообразны: факты, заявления, версии. Аналитики почти нет — расследование трагедии оставили российским властям. После истории с Boeing 737 MAX 8 ряд СМИ, в том числе Sky News, обращают внимание на решение российских властей не приостанавливать полеты Sukhoi Superjet 100, несмотря на то что техническая неисправность — одна из официальных версий причин катастрофы.

О молнии

Другую версию катастрофы — удар молнии, — которую источник ТАСС в Следственном комитете назвал основной, разбирает BBC.

Традиционные самолеты, сделанные из алюминия, способны выдерживать удары молнии без повреждений, поскольку материал выступает в качестве клетки для электричества, рассказывает обозреватель.

Однако новые модели используют более легкие материалы — например углеродное волокно. И они должны быть защищены металлической сеткой или покрытием, пишет bfm.ru. Электроника и топливные системы самолетов также имеют — или должны иметь — дополнительную защиту от внешних электрических разрядов, добавляет BBC.

Об авиаиндустрии

Обзор российской авиаиндустрии опубликовала американская Portland Press Herald.

Россия названа страной, которая «давно борется с проблемами авиационной безопасности», где катастрофы случаются «сравнительно часто». И в качестве доказательства приводятся данные о том, что с 2008 по 2017 годы на российских рейсах погибло втрое больше пассажиров, чем на американских.

«Неряшливые» стандарты

Издание пишет о притоке инвестиций в российскую сферу авиаперевозок и о значительном потенциале прибылей для компаний, способных пробиться на рынок. Хотя имеются «несколько неряшливые» стандарты безопасности и череду банкротств российских авиакомпаний за последние 10 лет.

Авиакомпанию «Аэрофлот» газета называет «некогда символом советской некомпетентности», который в новом тысячелетии стал членом альянса SkyTeam и «любимцем инвесторов» с одним из самых новых самолетных парков в мире.

5 мая вечером при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Мурманск. Источники сообщили, что причиной совершения аварийной посадки могли стать множественные отказы радиосвязи и другой электроники после попадания в самолет молнии.

В результате ЧП погиб 41 человек из 78 находившихся на борту (73 пассажира и пятеро членов экипажа).

Среди погибших есть гражданин США и гражданин Таджикистана, пишет polit.ru.