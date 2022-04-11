Что за схему мошенничества выявили в России, и как она связана с эскроу-счетами

«Известия» пишут, что новая схема работает так: застройщик продает часть квартир своим аффилированным (влиятельным. — Прим. ред.) структурам по цене ниже рыночной. А они, в свою очередь, перепродают их людям по завышенной стоимости.
Так, замораживается только сумма, которую заплатили аффилированные компании, а остальные деньги получает застройщик. В случае его банкротства граждане недополучают деньги.
Как сообщает издание, депутат Государственной думы Александр Якубовский направил обращение в Генпрокуратуру и Минстрой. В нем он попросил «проработать механизм по недопущению злоупотребления уступками прав требования со стороны застройщиков.
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10% квартир в новостройке по цене, которая ниже рыночной больше чем на 20%.
ТАСС подчеркивает, что с 1 июля 2019 года застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства, вложенные в покупку жилья, хранятся на банковских эскроу-счетах. При этом строительство ведется из банковских кредитов.
Использовать деньги дольщиков можно, только когда объект введут в эксплуатацию.
Мошенники обманывают россиян через «сайты для проверки банковских карт», заявили ранее в Роскачестве. Специалисты по кибербезопасности рассказали: больше 100 тыс. банковских карт, принадлежащих клиентам из России, появились на теневых форумах.
Как пояснили в Роскачестве, обманщики предлагают ввести данные карты и «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».