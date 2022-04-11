Что за схему мошенничества выявили в России, и как она связана с эскроу-счетами

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Что за новая схема мошенничества и как она работает?

«Известия» пишут, что новая схема работает так: застройщик продает часть квартир своим аффилированным (влиятельным. — Прим. ред.) структурам по цене ниже рыночной. А они, в свою очередь, перепродают их людям по завышенной стоимости.

Так, замораживается только сумма, которую заплатили аффилированные компании, а остальные деньги получает застройщик. В случае его банкротства граждане недополучают деньги.