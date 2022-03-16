«Проверьте банковскую карту». Что за новая схема мошенничества набирает обороты в России

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А какая еще схема мошенничества появилась в России?

Мошенники также предлагают спасти накопления от введенных против России санкций, сообщил ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгений Лазарев.

Он отметил: обманщики заявляют, что помогут спасти средства после отключения страны от системы SWIFT. Но на самом деле они убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.