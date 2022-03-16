«Проверьте банковскую карту». Что за новая схема мошенничества набирает обороты в России

Ранее, пишет «Коммерсант», специалисты по кибербезопасности рассказали: больше 100 тыс. банковских карт, принадлежащих клиентам из России, появились на теневых форумах.
Как пояснили в Роскачестве, мошенники предлагают ввести данные карты и «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».
Нет, карты нельзя проверить на «специальном сайте». «Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — подчеркнул старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
По словам Кузьменко, не следует вводить данные карты на сомнительных сайтах и диктовать их в телефонном разговоре с потенциальным мошенником.
Мошенники также предлагают спасти накопления от введенных против России санкций, сообщил ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгений Лазарев.
Он отметил: обманщики заявляют, что помогут спасти средства после отключения страны от системы SWIFT. Но на самом деле они убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.
Недавно жительница Барнаула отдала 1 млн мошеннику, чтобы не отключили международные переводы.