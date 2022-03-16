16 марта
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Жизнь

«Проверьте банковскую карту». Что за новая схема мошенничества набирает обороты в России

Мошенники начали обманывать россиян через «сайты для проверки банковских карт», сообщили в Роскачестве. Как работает схема злоумышленников и чем от нее обезопаситься — в нашем разборе.

Банковская карта.
Банковская карта.
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«Здравствуйте, это банк»: Как работает новая схема обмана и кто от нее пострадал?

Ранее, пишет «Коммерсант», специалисты по кибербезопасности рассказали: больше 100 тыс. банковских карт, принадлежащих клиентам из России, появились на теневых форумах.

Как пояснили в Роскачестве, мошенники предлагают ввести данные карты и «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».

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Карты, правда, можно проверить на сайте?

Нет, карты нельзя проверить на «специальном сайте». «Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — подчеркнул старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Компьютер, ноутбук.
Компьютер, ноутбук.
СС0
3
Как не попасть на «удочку» кибермошенников?

По словам Кузьменко, не следует вводить данные карты на сомнительных сайтах и диктовать их в телефонном разговоре с потенциальным мошенником.

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А какая еще схема мошенничества появилась в России?

Мошенники также предлагают спасти накопления от введенных против России санкций, сообщил ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгений Лазарев.

Он отметил: обманщики заявляют, что помогут спасти средства после отключения страны от системы SWIFT. Но на самом деле они убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.

Недавно жительница Барнаула отдала 1 млн мошеннику, чтобы не отключили международные переводы.

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