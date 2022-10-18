Что ждет выживших летчиков, которые управляли упавшим Су-34

Что должны делать летчики в нештатных ситуациях с жилыми домами?
Бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов объясняет:
«Если есть хоть малейшая возможность уйти от населенного пункта, хоть деревни, да даже от какой-нибудь птицефабрики, — мы должны обеспечить безопасность тех, кто находится под нами».
Пилоты самолета или вертолета должны знать о том, какие площади допустимы для оставления самолета.
Виноваты ли летчики в трагедии?
На данный момент нельзя точно сказать, виноваты ли пилоты в случившемся.
Владимир Попов предполагает, что они могли катапультироваться, когда техника отказала полностью, а полет стал неуправляемым.
Возможно и то, что летчики поторопились и решили, что людям ничего не угрожает. А самолет отнесло воздушными потоками в сторону жилого дома.
Что ждет выживших пилотов в первую очередь?
Сначала летчиков госпитализируют. После их ждет следственный комитет и суд.
«Вопросов очень много будет, я согласен. Я не завидую этому летчику. Если он остался жив», — поделился специалист.
СК РФ уже возбудил уголовное дело.
Были ли уже подобные случаи?
Падение самолета на территорию жилого дома уже происходило. В 1976 году самолет Ан-2 намеренно столкнулся с пятиэтажным жилым домом в Новосибирске.
По результатам следствия, летчик тем самым хотел свести счеты с жизнью и отомстить бывшей жене, которая вернулась к родителям, проживающим в том доме.