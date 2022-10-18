Что ждет выживших летчиков, которые управляли упавшим Су-34

Могли ли летчики военного самолета Су-34 быть виноваты в ужасной трагедии в Ейске или же это страшное стечение обстоятельств — таким вопросом задалась « Фонтанка ». Специалист по авиационной безопасности и психологии Владимир Попов предположил, что ждет выживших летчиков.

Что должны делать летчики в нештатных ситуациях с жилыми домами?

Бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов объясняет:

«Если есть хоть малейшая возможность уйти от населенного пункта, хоть деревни, да даже от какой-нибудь птицефабрики, — мы должны обеспечить безопасность тех, кто находится под нами».

Пилоты самолета или вертолета должны знать о том, какие площади допустимы для оставления самолета.

Виноваты ли летчики в трагедии?

На данный момент нельзя точно сказать, виноваты ли пилоты в случившемся.

Владимир Попов предполагает, что они могли катапультироваться, когда техника отказала полностью, а полет стал неуправляемым.

Возможно и то, что летчики поторопились и решили, что людям ничего не угрожает. А самолет отнесло воздушными потоками в сторону жилого дома.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман. CC0

Что ждет выживших пилотов в первую очередь?

Сначала летчиков госпитализируют. После их ждет следственный комитет и суд.

«Вопросов очень много будет, я согласен. Я не завидую этому летчику. Если он остался жив», — поделился специалист.

СК РФ уже возбудил уголовное дело.

Были ли уже подобные случаи?

Падение самолета на территорию жилого дома уже происходило. В 1976 году самолет Ан-2 намеренно столкнулся с пятиэтажным жилым домом в Новосибирске.

По результатам следствия, летчик тем самым хотел свести счеты с жизнью и отомстить бывшей жене, которая вернулась к родителям, проживающим в том доме.