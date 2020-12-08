Видео с избиением школьницы проверяют в Приморье

Полиция проводит проверку видео, на котором школьница избивает сверстницу в поселке Заводском в Приморье, сообщает РИА «Новости» .

В Instagram ранее было опубликовано видео, снятое недалеко от школы. Девушка бьет по голове другую школьницу, сбивает ее с ног, садится ей на спину и продолжает наносить удары.

Девочка не отбивается, но плачет и просит помощи у третьей участницы конфликта. Стоящие вокруг подростки подбадривают обидчицу и призывают ее бить ногами. В итоге пострадавшая вырывается и убегает к школе.

«Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о конфликте между 13-летними школьницами в поселке Заводском. Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили агентству в региональном МВД.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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