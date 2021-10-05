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Происшествия

Дальнобойщик на фуре с сыром скрасил марихуаной вояж из Алтайского края и попался полиции

Сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль DAF на участке трассы Тюмень-Омск, чтобы проверить документы. С грузом было все в порядке, но водитель показался полицейским подозрительным, пишет «АиФ-Омск».

Фура. Дальнобойщик.
Фура. Дальнобойщик.
CC0

Мужчина перевозил сыр из Алтайского края в Омск. Инспекторы заметили беспокойство водителя и поинтересовались, есть ли в кабине автомобиля запрещенные вещества.

Несмотря на протесты, полицейские принялись обыскивать грузовик и нашли вязаную зимнюю шапку, в которой лежали несколько бумажных свертков.

Мужчина заявил, что собирал дикорастущую коноплю для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общим весом около девяти граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее в Алтайском крае в аэропорту задержали жителя Европы, у которого в пачке кофе нашли 2 грамма смолы каннабиса.

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