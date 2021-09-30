В Барнауле иностранцу грозит до 10 лет за пачку кофе с психоактивными зернами

44-летнего жителя Западной Европы обвинили «в незаконном перемещении через границу РФ и приобретении, хранении и перевозке наркотиков».
«Приобрел наркотик растительного происхождения в районе железнодорожного вокзала в одном из европейских городов для личного потребления. Перед поездкой к родственникам в Россию он замаскировал приобретенный гашиш под кофейные зерна и смешал с настоящим кофе», — рассказали в ведомстве.
Мужчину задержали в международном аэропорту Барнаула. В багаже обнаружили упаковку кофе, в которой криминалисты обнаружили 2,53 грамма смолы каннабиса.
В МВД подчеркнули, по одному из двух обвинений предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщили про сибиряка, который захотел улететь и засунул крупную партию наркотиков в район копчика.