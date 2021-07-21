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Жизнь

Сибиряк захотел улететь и засунул крупную партию наркотиков в район копчика

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали пассажира, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщает сибирское управление МВД на транспорте.

В Толмачево задержали пассажира с наркотиками.
В Толмачево задержали пассажира с наркотиками.
кадр из видео.

40-летний житель Новосибирской области планировал вылететь в Нерюнгри с крупной партией наркотиков.

«Сокрыл запрещенные вещества в полости своего организма», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина не проглатывал сверток с наркотиками, а спрятал в «укромном месте».

«В обнаруженном свертке находился героин и синтетические наркотики общей массой более 11 граммов», — уточнили в МВД.

Теперь сибиряку грозит до 10 лет лишения свободы за «приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».

Ранее в барнаульском лесу полицейские изловили парня с фотографиями координат закладки.

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