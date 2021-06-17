В барнаульском лесу изловили парня с фотографиями координат закладки

Полиция поймала 19-летнего парня в лесном массиве Барнаула. У него нашли оптовую закладку — сверток с веществом в фольге.
«Исследование показало, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой около 60 граммов», — рассказали в ведомстве.
Также у молодого человека изъяли мобильный телефон с фотографиями координат закладки и пачку из-под сигарет, в которой обнаружили еще один сверток с наркотиком.
Задержанный признался, что «задание по изготовлению тайников» он получил от некоего заказчика, однако миссию сорвали бдительные полицейские.
За «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере» барнаульцу грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.
Ранее сообщали про двух молодых закладчиков из Барнаула, которым светит до 20 лет тюрьмы — примерно столько, сколько им лет.