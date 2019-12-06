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Происшествия

Декабрьская весна. Чем она опасна для электроэнергетики и потребителей

Зимнее потепление, увы, может спровоцировать серьезные нарушения в работе электросетевого комплекса и электроснабжении потребителей. В сетевой компании «Алтайкрайэнерго» рассказали, в чем опасность таких природных явлений, и успокоили: компания готова к работе в любых погодных условиях.

Сети сетевой компании "Алтайкрайэнерго".
Сети сетевой компании "Алтайкрайэнерго".
архив компании "СК Алтайкраэнерго".

Высокая влажность, сильный ветер, резкие перепады температуры воздуха способствуют образованию наледи и налипанию снега на ЛЭП, опорах, оборудовании. Толщина льда или снега на проводах может достигать 70 миллиметров, существенно их утяжеляя.

«В результате этого возможны провисания, перехлесты и обрывы проводов, а также повреждения опор и металлоконструкций и нарушение электроснабжения потребителей», — сказал Юрий Доманов, заместитель генерального директора, главный инженер «СК Алтайкрайэнерго».

Энергетики &quot;СК Алтайкрайэнерго&quot; оперативно устранили последствия аномальной погоды.
Энергетики «СК Алтайкрайэнерго» оперативно устранили последствия аномальной погоды.
архив «СК Алтайкрайэнерго»

Задача любой электросетевой компании — быть готовым ко всем погодным аномалиям.

«Мы провели все необходимые ремонтные работы, подготовку персонала, электросетевые участки обеспечены оборудованием, техникой и материалами. И диспетчерская служба, и аварийные бригады круглосуточно находятся в состоянии полной готовности для устранения нарушений в кратчайшие сроки в любых погодных условиях», — объяснил Юрий Доманов.

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