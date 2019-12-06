Декабрьская весна. Чем она опасна для электроэнергетики и потребителей

Высокая влажность, сильный ветер, резкие перепады температуры воздуха способствуют образованию наледи и налипанию снега на ЛЭП, опорах, оборудовании. Толщина льда или снега на проводах может достигать 70 миллиметров, существенно их утяжеляя.
«В результате этого возможны провисания, перехлесты и обрывы проводов, а также повреждения опор и металлоконструкций и нарушение электроснабжения потребителей», — сказал Юрий Доманов, заместитель генерального директора, главный инженер «СК Алтайкрайэнерго».
Задача любой электросетевой компании — быть готовым ко всем погодным аномалиям.
«Мы провели все необходимые ремонтные работы, подготовку персонала, электросетевые участки обеспечены оборудованием, техникой и материалами. И диспетчерская служба, и аварийные бригады круглосуточно находятся в состоянии полной готовности для устранения нарушений в кратчайшие сроки в любых погодных условиях», — объяснил Юрий Доманов.