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Происшествия

Дело фейерверков: в Белоруссии будут судить россиян за смертельный салют

В Белоруссии завершено расследование дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске — тогда скончался один человек, пострадали 11.

Салют в Минске.
Салют в Минске.
belta.by

Обвинения предъявлены двум гражданам России — сотрудникам компании — поставщика пиротехники, а также командиру роты Минской военной комендатуры, сообщает ТАСС.

По версии следствия, перед запуском фейерверков они попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия, что в итоге и привело к трагедии.

Из 480 фейерверков калибра 195 мм, заряженных в салютные установки, более 190 не соответствовали требованиям безопасности.

При проведении салюта с шести огневых позиций они взорвались на низкой высоте и в стволах мортир, в результате чего один человек погиб, еще 11 пострадали, пишет bfm.ru.

«На места происшествий выбыли следственно-оперативные группы, специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД, медработники. Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена», — сообщал Следственный комитет Белоруссии.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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