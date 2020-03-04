Дело фейерверков: в Белоруссии будут судить россиян за смертельный салют

Обвинения предъявлены двум гражданам России — сотрудникам компании — поставщика пиротехники, а также командиру роты Минской военной комендатуры, сообщает ТАСС.
По версии следствия, перед запуском фейерверков они попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия, что в итоге и привело к трагедии.
Из 480 фейерверков калибра 195 мм, заряженных в салютные установки, более 190 не соответствовали требованиям безопасности.
При проведении салюта с шести огневых позиций они взорвались на низкой высоте и в стволах мортир, в результате чего один человек погиб, еще 11 пострадали, пишет bfm.ru.
«На места происшествий выбыли следственно-оперативные группы, специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД, медработники. Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена», — сообщал Следственный комитет Белоруссии.
Материалы переданы прокурору для направления в суд.