Дело на 4 миллиона. Экс-директора госучреждения в Барнауле обвиняют в присвоении, растрате и взятке

Бывшего директора ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» обвинили во взятке. а также присвоении и растрате. Речь идет о сумме около четырех миллионов рублей.

Следователи установили, что в 2013—2018 годах он заключил фиктивные трудовые договоры об якобы приеме на работу двух человек. На самом деле их не существовало, а начисляемую зарплату руководитель забирал себе — это 1,7 млн рублей.

Также следствие пришло к выводу, что обвиняемый незаконно получил более 2 млн рублей в качестве взятки от предпринимателя за беспрепятственное прохождение лабораторных исследований в учреждении.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Барнаула, сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее в Алтайском крае утвердили обвинительное заключение по делу бывшего замминистра здравоохранения региона Елены Кравец.