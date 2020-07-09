Взятка в виде элитного ремонта квартиры: экс-замминистра здравоохранения Алтайского края будут судить

В Алтайском крае утвердили обвинительное заключение по делу бывшего замминистра здравоохранения региона Елены Кравец, сообщает Генпрокуратура.

Напомним, чиновницу минздрава задержали в сентябре 2019 года. Она уволилась по собственному желанию 24 сентября.

Кравец обвиняют в «получении взятки в особо крупном размере». Речь идет о поставках лекарств и медизделий.

«В должностные обязанности чиновницы входило обеспечение жителей региона лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Она участвовала в подготовке и проведении закупочных процедур от лица государства в сфере здравоохранения», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, Кравец в 2016—2019 годах незаконно получила более 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой.

Лекарства. СС0

Такую благодарность ей «выписал» руководитель одной из компаний за заключение 132 контрактов, прошедших с нарушением конкурсных процедур.

Примечательно, что изначально правоохранители задержали менеджера компании-поставщика лекарств, но в ходе допроса вышли на Кравец.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения направят в Центральный районный суд Барнаула.

Ранее в Алтайском крае завершили расследование дела о взятке в фармкомпании.