СМИ: чиновницу минздрава Алтайского края подозревают во взятке

На начальника отдела лекарственного обеспечения минздрава Алтайского края Елену Кравец пало подозрение в получении взятки, пишет «Толк». Информацию изданию подтвердили в ведомстве. Чиновница уже уволилась.

Ранее правоохранители задержали менеджера компании-поставщика лекарств. В ходе допроса следователи вышли на Кравец, отмечает источник.

Елена Кравец ранее занимала должность заместителя министра, но со сменой главы ведомства в 2019 году ее назначили начальником профильного отдела.

В региональном минздраве сказали, что чиновница уволена по собственному желанию во вторник, 24 сентября.

Официальной информации от следственного комитета пока нет.

Лекарства. СС0

Ранее стало известно, что главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подозревают в получении особо крупной взятки.